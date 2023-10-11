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Жильё в Озургетский муниципалитет, Грузия

1 объект найдено
Дом 5 спален в Шекветили, Грузия
Дом 5 спален
Шекветили, Грузия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается дом или готовый бизнес в Шекветели. 100 метров от моря Дом расположен в окружении …
€117,876
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Параметры недвижимости в Озургетский муниципалитет, Грузия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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