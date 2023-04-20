Купить недвижимость в Озургети, Грузия

Квартира 1 спальня Тбилиси, Грузия 2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 7/10 Этаж

€ 72,892

Описание: 2-комнатная квартира на продажу в Сабуртало, на улице Бурдзгла. В недавно построен…