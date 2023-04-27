Квартира 2 спальни Батуми, Грузия 3 Количество комнат 2 ванных комнат 53 м² 6/20 Этаж

€ 68,507

Современный жилой дом в Батуми, с видом на море и горы в одной минуте от пляжа. Отличное кач…