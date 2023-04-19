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Купить дом в Мцхетский муниципалитет, Грузия

2 объекта найдено
Дом 3 спальнив Мцхетский муниципалитет, Грузия
Дом 3 спальни
Мцхетский муниципалитет, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 175 м² Количество этажей 1
€ 137,304
1-storied 175 sq.m. new-constructed private house for sale in Mtskheta region, Gorovani, 4 r…
Дом 4 спальнив Сагурамо, Грузия
Дом 4 спальни
Сагурамо, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 336 м² Количество этажей 2
€ 320,376
336 sq.m. private house for sale in Saguramo, Ilias Ubani, located on 1900 sq.m. land, 5 roo…
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Параметры недвижимости в Мцхетский муниципалитет, Грузия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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