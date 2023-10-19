ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Грузия
Мцхета-Мтианети
Студии
Квартиры-студии в Мцхета-Мтианети, Грузия
Студия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коттедж 2 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
3
3
153 м²
Genesis Cottage — элитный коттеджный поселок, расположенный в живописном уголке Аджарии, в о…
€130,500
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
1
1
28 м²
Хотите жить в роскошных апартаментах на берегу Черного моря? Тогда приобретите квартиру в Ба…
€37,332
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
3
1
58 м²
Жизнь на берегу моря - это мечта многих из нас. Шум прибоя, запах соленой воды, бескрайние п…
€76,391
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с лифтом, с центральным отоплением, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
4
2
90 м²
8/8
Description: 4-room apartment for sale in Saburtalo, on Mitskev…
€91,099
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с домофоном, с лифтом, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
4
1
155 м²
8/18
Description: 4-room apartment for sale in Saburtalo, on Tsintsa…
€140,445
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
1
1
29 м²
21/25
Студии в строящемся комплексе Prime Residence. Цена действительна на момент стройки. …
€30,493
Рекомендовать
Ищите
Новостройки
на Realting.com
Перейти
Квартира с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€266,854
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением
Тбилиси, Грузия
3
1
98 м²
10/12
Description: 3-room apartment for sale in Vake, on Chavchavadze…
€109,129
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением
Грузия
2
1
47 м²
3/4
Описание: 2 - комнатная квартира на продажу в центре Бакуриани.…
€40,330
Рекомендовать
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
1
1
41 м²
4/12
Black Sea Residence - новый жилой комплекс с современными квартирами продуманной планировки …
€37,766
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с подведенным электричеством, с газом
Тбилиси, Грузия
3
1
62 м²
7/14
Description: 3-room apartment for sale urgently, in Varketili 3…
€44,601
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Грузия
4
2
110 м²
Описание: 2-х этажный загородный дом на продажу в районе Душети…
€94,895
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Мцхета-Мтианети, Грузия
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL