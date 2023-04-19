Купить недвижимость с видом на горы в Мцхета-Мтианети, Грузия

Студия 1 спальня Батуми, Грузия 1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 22 Этаж

€ 40,455

GWG Batumi - жилой комплекс премиум-класса, расположенный в Батуми, в 500 метрах от моря, в …