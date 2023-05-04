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Дома в Мцхета-Мтианети, Грузия

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Сагурамо, Грузия
Дом 4 спальни
Сагурамо, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 336 м² Количество этажей 2
€ 317,867
336 sq.m. private house for sale in Saguramo, Ilias Ubani, located on 1900 sq.m. land, 5 roo…
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Параметры недвижимости в Мцхета-Мтианети, Грузия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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