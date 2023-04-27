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Жильё с видом на горы в Грузии

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596 объектов найдено
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
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Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 15/40 Этаж
€ 39,655
 Calligraphy Towers By Grand Maison  квартиры премиум-класса в Батуми, Грузия / HA…
Таунхаус 3 спальни в Гонио, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Гонио, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 3
€ 320,803
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 9/15 Этаж
€ 181,073
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 60м2 в новостройке премиум класса…
Коттедж 3 спальни в Земо Квариати, Грузия
Коттедж 3 спальни
Земо Квариати, Грузия
4 Количество комнат 5 ванных комнат 203 м² Количество этажей 3
€ 223,000
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panora…
Коттедж 3 спальни в Земо Квариати, Грузия
Коттедж 3 спальни
Земо Квариати, Грузия
4 Количество комнат 5 ванных комнат 179 м² Количество этажей 3
€ 186,000
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panora…
Коттедж 1 спальня в Сарпи, Грузия
Коттедж 1 спальня
Сарпи, Грузия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 55 м² Количество этажей 3
€ 96,000
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panora…
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Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м² 24 Этаж
€ 211,329
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м² 23 Этаж
€ 207,367
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 29 Этаж
€ 196,078
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 25 Этаж
€ 190,421
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 23 Этаж
€ 148,401
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 23 Этаж
€ 131,631
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 18 Этаж
€ 123,795
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 18 Этаж
€ 84,933
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 18 Этаж
€ 78,427
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 5/9 Этаж
€ 57,626
Добро пожаловать в мир возможностей, где вы можете обрести свой идеальный дом! Это мир ро…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 5/9 Этаж
€ 83,601
Добро пожаловать в мир возможностей, где вы можете обрести свой идеальный дом! Это мир ро…
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 4/9 Этаж
€ 38,817
Добро пожаловать в мир возможностей, где вы можете обрести свой идеальный дом! Это мир ро…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м² 7/12 Этаж
€ 104,117
Эксклюзивное предложение! Продается трехкомнатная квартира 88м2 в новостройке комфорт класса…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 19/20 Этаж
€ 122,224
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 44м2 в новостройке премиум класса…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м² 15/17 Этаж
€ 162,965
Эксклюзивное предложение! Продается трёхкомнатная квартира 91 м2 в новостройке бизнес класса…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 3/11 Этаж
€ 140,331
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 60 м2 в новостройке премиум класс…
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 3 Этаж
€ 220,418
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми.   …
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 3 Этаж
€ 145,451
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми.   …
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² 20 Этаж
€ 164,523
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми.   …
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 3 Этаж
€ 125,981
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми.   …
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 3 Этаж
€ 129,685
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми.   …
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 3 Этаж
€ 129,375
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми.   …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 3 Этаж
€ 93,639
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми.   …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 3 Этаж
€ 90,878
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми.   …

Регионы с недвижимостью на продажу

Батуми
Тбилиси
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Коджори
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Параметры недвижимости в Грузии

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