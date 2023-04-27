Квартира 2 спальни Тбилиси, Грузия 3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м² 4/6 Этаж

€ 158,439

Описание: 3-комнатная квартира на продажу в Ортачала, на улице Крцаниси. В недавно построенн…