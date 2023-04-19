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Купить недвижимость с бассейном в Нижняя Карталиния, Грузия

1 объект найдено
Дом 5 спаленв Ахалцкаро, Грузия
Дом 5 спален
Ахалцкаро, Грузия
8 Количество комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 850,000
Продается частная вилла с большим земельным участком в нескольких км. от центра Тбилиси. Во…
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Параметры недвижимости в Нижняя Карталиния, Грузия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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