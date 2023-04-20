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Купить дом с бассейном в Ланчхутский муниципалитет, Грузия

1 объект найдено
Дом 4 спальнив Малтаква, Грузия
Дом 4 спальни
Малтаква, Грузия
8 Количество комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 1,000,000
Продается частный 2-этажный дом с мансардой на берегу черного моря, в 60 км. от Батуми и в 1…
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Параметры недвижимости в Ланчхутский муниципалитет, Грузия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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