ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Грузия
Кутаиси
Замки
Замки в Кутаиси, Грузия
Замок
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией
Батуми, Грузия
2
50 м²
Квартира с 1 спальней с качественным дизайнерским ремонтом "под ключ" с видом на море в мног…
€119,214
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Агараки, Грузия
2
1
70 м²
13/14
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 70 м2 в новостройке комфорт класс…
€108,508
Рекомендовать
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
1
35 м²
8
Вы можете стать владельцем эксклюзивных апартаментов с обслуживанием Hilton и получать стаби…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
3
1
86 м²
25/27
Экслюзивное предложение! Продается квартира в новостройке премиум-класса в пешей доступности…
€183,992
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
5
1
121 м²
10/20
Жилой комплекс Luxor Residence имеет рекреационную зону площадью 13 000 м2, 27-метровый откр…
€263,458
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
1
1
49 м²
7/13
АКЦИЯ ВЕСЬ ИЮЛЬ 2023 Г. 60/40 Оплатите только 60% от стоимости апартамента, оставшаяся су…
€61,081
Рекомендовать
Ищите
Новостройки
на Realting.com
Перейти
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
1
1
31 м²
22/40
Рассрочка до 4 лет. Alliance Centropolis – уникальный многофункциональный комплекс, предо…
€51,480
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
2
1
39 м²
Элитный жилой дом с собственным пляжем и рестораном на берегу моря в Батуми! Все ква…
€51,518
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
2
1
59 м²
15/18
Квартиры в Батуми в 300 метрах от моря! Новостройка OPTIMA RESIDENCE. Срок сдачи 12.…
€41,611
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
2
1
65 м²
5/18
Эксклюзивный вариант роскошного жилья только для вас! Представляем Ваше вниманию, комплек…
€83,894
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с центральным отоплением, с подведенным электричеством, с газом
Тбилиси, Грузия
4
140 м²
6/6
Description: 4-room apartment for sale in Saburtalo, on Tsagare…
€122,662
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением
Тбилиси, Грузия
4
2
140 м²
10/22
Описание: 4 - комнатная квартира на продажу в Сабуртало, улица …
€155,686
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Кутаиси, Грузия
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL