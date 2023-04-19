Грузия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Грузии
Новые дома в Грузии
Все новостройки в Грузии
35
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Грузии
Жилая
Квартира в Грузии
Пентхаус
Студия
Дом в Грузии
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Грузии
Элитная недвижимость в Грузии
Найти агента в Грузии
Агентства недвижимости в Грузии
Агенты в Грузии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Грузии
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Грузии
Найти агента в Грузии
Агентства недвижимости в Грузии
Агенты в Грузии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Грузии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Грузия
Имеретия
Кутаиси
Купить недвижимость в Кутаиси, Грузия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
23 Этаж
€ 132,472
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
7 Этаж
€ 64,388
Batumi View – новый многофункциональный жилой комплекс, расположен на террит…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
2/20 Этаж
€ 46,469
2-комнатная квартира в очень частной семейной зоне. Особенности: Всего номеров: 3 20-эт…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
22/23 Этаж
€ 48,913
О жилом комплексе Высотный жилой комплекс «Gumbati in Kheivani» строится в са…
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
4/11 Этаж
€ 31,890
Description: 2-room apartment for sale in Isani, on Vasil Kopts…
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
2/10 Этаж
€ 54,669
Продается квартира в районе Вере, в одном из самых престижных районов города Тбилиси. Кварти…
Ищите
Новостройки
на Realting.com
Перейти
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
22 Этаж
€ 43,845
GWG Batumi - жилой комплекс премиум-класса, расположенный в Батуми, в 500 метрах от моря, в …
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
19/26 Этаж
€ 80,134
Это экологически чистый район с развитой туристической инфраструктурой, удобной транспортной…
Вилла 5 спален
Тбилиси, Грузия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
190 м²
€ 1,549
Описание: 2-х этажный частный дом в аренду в Надзаладеви, недал…
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
146 м²
Количество этажей 2
€ 318,903
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
14/40 Этаж
€ 90,815
Многофункциональный жилой комплекс Panorama – включающая в себя ряд объектов различног…
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
€ 122,131
Комплекс премиум-класса “ Demax Saburtalo ” расположен в быстро развивающейся ча…
Параметры недвижимости в Кутаиси, Грузия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты