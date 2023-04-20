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Купить дом в Коджори, Грузия

1 объект найдено
Дом 6 спаленв Коджори, Грузия
Дом 6 спален
Коджори, Грузия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 397 м² Количество этажей 4
€ 145,784
4-этажный 397 кв.м. частный дом на продажу в Кохори, 8 комнат (6 спален, 2 гостиные), отремо…
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