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Виллы с видом на горы в Кобулетский муниципалитет, Грузия

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1 объект найдено
Вилла 2 спальни в Чакви, Грузия
Вилла 2 спальни
Чакви, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
€ 314,133
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Параметры недвижимости в Кобулетский муниципалитет, Грузия

с видом на море
недорогая
элитная
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