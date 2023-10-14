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Таунхаусы с видом на горы в Кобулетский муниципалитет, Грузия

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы в Чакви, Грузия
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы
Чакви, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 3
Spring Village Batumi - недвижимость комфорт-класса в респектабельном курортном поселке ново…
€128,419
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Параметры недвижимости в Кобулетский муниципалитет, Грузия

с видом на море
недорогая
элитная
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