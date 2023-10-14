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Таунхаусы в Кобулетский муниципалитет, Грузия

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3 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни в Чакви, Грузия
Таунхаус 4 спальни
Чакви, Грузия
Комнаты 6
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Продается таунхауз в г. Чакви в коттеджном посёлке Residence Botanico на берегу Черного моря…
€152,200
Таунхаус 5 спален в Кобулети, Грузия
Таунхаус 5 спален
Кобулети, Грузия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Количество этажей 2
Royal Residence Botanico — элитная инвестиционная недвижимость в курортном Чакви, которая пр…
€195,006
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы в Чакви, Грузия
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы
Чакви, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 3
Spring Village Batumi - недвижимость комфорт-класса в респектабельном курортном поселке ново…
€128,419
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Параметры недвижимости в Кобулетский муниципалитет, Грузия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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