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Квартиры-студии в Кобулетский муниципалитет, Грузия

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3 объекта найдено
Студия 1 спальня в Чакви, Грузия
Студия 1 спальня
Чакви, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 13/14
€ 50,211
Студия 1 спальня в Чакви, Грузия
Студия 1 спальня
Чакви, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 5
€ 90,400
Студия 1 спальня в Чакви, Грузия
Студия 1 спальня
Чакви, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 10/17
€ 78,306
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Параметры недвижимости в Кобулетский муниципалитет, Грузия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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