Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Абхазия
  4. Кобулетский муниципалитет
  5. Дома

Дома с видом на море в Кобулетский муниципалитет, Грузия

3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Чакви, Грузия
Дом 3 спальни
Чакви, Грузия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
€ 404,942
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Вилла 2 спальни в Чакви, Грузия
Вилла 2 спальни
Чакви, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
€ 317,511
Новый проект от Next Group — Villa Park — предлагает новые частные виллы на побережье Черног…
Дом 5 спален в Чакви, Грузия
Дом 5 спален
Чакви, Грузия
Комнаты 6
Площадь 640 м²
Количество этажей 3
€ 470,000
Продается трехэтажный частный дом на берегу Черного моря в Чакви. Единственное и эксклюзивно…
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Кобулетский муниципалитет, Грузия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти