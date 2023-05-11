Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Абхазия
  4. Кобулетский муниципалитет
  5. Дома

Дома в Кобулетский муниципалитет, Грузия

3 объекта найдено
Вилла 2 спальни в Чакви, Грузия
Вилла 2 спальни
Чакви, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
€ 314,133
Коттедж 4 спальни в Чакви, Грузия
Коттедж 4 спальни
Чакви, Грузия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Количество этажей 3
€ 173,001
Дом 2 спальни в Чакви, Грузия
Дом 2 спальни
Чакви, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
€ 105,095
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Кобулетский муниципалитет, Грузия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти