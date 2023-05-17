Грузия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Грузии
Новые дома в Грузии
Все новостройки в Грузии
81
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Грузии
Жилая
Квартира в Грузии
Пентхаус
Студия
Дом в Грузии
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Грузии
Элитная недвижимость в Грузии
Найти агента в Грузии
Агентства недвижимости в Грузии
Агенты в Грузии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Грузии
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Грузии
Найти агента в Грузии
Агентства недвижимости в Грузии
Агенты в Грузии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Грузии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Грузия
Абхазия
Кобулетский муниципалитет
Коттеджи
Коттеджи с видом на море в Кобулетский муниципалитет, Грузия
Коттедж
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2
1
50 м²
16/45
€ 44,636
Calligraphy Towers in Batumi Этот фешенебельный комплекс строится в новом центре Батуми нап…
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Тбилиси, Грузия
5
2
250 м²
€ 414,145
Описание: 2-х этажный + чердак частный дом на продажу в Дигоми …
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
1
28 м²
13
€ 79,789
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4
89 м²
3
€ 106,840
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3
2
92 м²
9/9
€ 71,785
Description: 3-room apartment for sale in Saburtalo, on Zakaria…
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Грузия, Грузия
3
2
100 м²
15/15
€ 145,871
Доступно для продажи !!! С исключительными правами !!! 3 комнат…
Рекомендовать
Ищите
Новостройки
на Realting.com
Перейти
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
5
2
146 м²
6/11
€ 279,548
A five-room apartment is for sale on Kazbegi Avenue, with the best renovation, the total are…
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Квaриати, Грузия
2
1
66 м²
12
€ 96,892
Apart Hotel in the first line of the seа The complex includes: …
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Тбилиси, Грузия
7
2
173 м²
5/6
€ 68,104
7-room duplex apartment for sale in Nadzaladevi, on Chkondideli…
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Тбилиси, Грузия
5
3
204 м²
11/11
€ 197,869
5-room penthouse for sale in Nadzaladevi, Ts. On Dadiani Street…
Рекомендовать
Вилла 1 комната
Тбилиси, Грузия
1
1
20 м²
€ 36,813
Описание: Продается здание с собственным двором в поселке Конья…
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2
1
57 м²
12
€ 67,717
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Кобулетский муниципалитет, Грузия
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL