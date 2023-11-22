Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Грузия
  4. Кобулетский муниципалитет
  5. Шале

Шале в Кобулетский муниципалитет, Грузия

Шале В архив
Очистить
1 объект найдено
Шале в Квирике, Грузия
Шале
Квирике, Грузия
Комплекс состоит из 20 коттеджей и представляет собой экологически чистую территорию с велик…
Цена по запросу
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+79786826771 avanisimov@gmail.com
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Кобулетский муниципалитет, Грузия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти