Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Абхазия
  4. Кобулетский муниципалитет
  5. Квартиры

Квартиры с видом на море в Кобулетский муниципалитет, Грузия

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 комната в Чакви, Грузия
Квартира 1 комната
Чакви, Грузия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 11
€ 47,983
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Кобулетский муниципалитет, Грузия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти