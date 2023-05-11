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Квартиры с видом на горы в Кобулетский муниципалитет, Грузия

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3/5
€ 56,271
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Параметры недвижимости в Кобулетский муниципалитет, Грузия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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