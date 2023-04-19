Купить квартиру в Кобулетский муниципалитет, Грузия

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Квартира 2 спальни
Кобулети, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
3/5 Этаж
€ 59,225
Продается просторная квартира в Кобулети по адресу ул. Руставели 140. О квартире : Ква…
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Параметры недвижимости в Кобулетский муниципалитет, Грузия
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