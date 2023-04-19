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Купить недвижимость в Кобулетский муниципалитет, Грузия

1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Кобулети, Грузия
Квартира 2 спальни
Кобулети, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 3/5 Этаж
€ 59,225
Продается просторная квартира в Кобулети по адресу ул. Руставели 140. О квартире : Ква…
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Параметры недвижимости в Кобулетский муниципалитет, Грузия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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