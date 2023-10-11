Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Грузия
  4. Хелвачаури

Жильё с видом на горы в Хелвачаури, Грузия

1 объект найдено
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Murmaneti, Грузия
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Murmaneti, Грузия
Комнаты 4
Площадь 262 м²
Этаж 1/1
Продается коттедж в близи Батуми Продается коттедж с мебелью и техникой в 10 км. от Батуми.…
€278,000
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти