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Дома в Хелвачаури, Грузия

2 объекта найдено
Таунхаус в Тхилнари, Грузия
Таунхаус
Тхилнари, Грузия
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Murmaneti, Грузия
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Murmaneti, Грузия
Комнаты 4
Площадь 262 м²
Этаж 1/1
Продается коттедж в близи Батуми Продается коттедж с мебелью и техникой в 10 км. от Батуми.…
€278,000
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