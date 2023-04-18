Купить вилла в Хелвачаурский муниципалитет, Грузия

Вилла 3 спальни Капрешуми, Грузия 3 Количество комнат 1 ванных комнат 15 375 м² Количество этажей 2

€ 138,300

ТИХИЙ ПРИГОРОД С ШИКАРНЫМИ ВИДАМИ, ВСЕГО В 5 КМ ОТ БАТУМИ Необходимая инфраструктура в …