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Таунхаусы в Хелвачаурский муниципалитет, Грузия

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Капрешуми, Грузия
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Капрешуми, Грузия
Комнаты 3
Площадь 158 м²
Количество этажей 3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€160,790
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Параметры недвижимости в Хелвачаурский муниципалитет, Грузия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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