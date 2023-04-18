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Купить недвижимость с видом на море в Хелвачаурский муниципалитет, Грузия

2 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Капрешуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Капрешуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 252 м² Количество этажей 2
€ 147,935
Esteco - строительство домов в Грузии!  Мы представляем Вам эксклюзивный проект котт…
Вилла 3 спальнив Капрешуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Капрешуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 139,560
Esteco - строительство домов в Грузии!  Мы представляем Вам эксклюзивный проект котт…
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Параметры недвижимости в Хелвачаурский муниципалитет, Грузия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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