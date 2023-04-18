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Купить недвижимость с видом на горы в Хелвачаурский муниципалитет, Грузия

5 объектов найдено
Дом 3 спальнив Капрешуми, Грузия
Дом 3 спальни
Капрешуми, Грузия
5 Количество комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 200,000
Продается эллегантный DEX коттедж европейского уровня в элитном коттеджном поселке. Общая п…
Дом 3 спальнив Murmaneti, Грузия
Дом 3 спальни
Murmaneti, Грузия
4 Количество комнат 262 м² 1/1 Этаж
€ 278,000
Продается коттедж в близи Батуми Продается коттедж с мебелью и техникой в 10 км. от Батуми.…
Дом 3 спальнив Капрешуми, Грузия
Дом 3 спальни
Капрешуми, Грузия
5 Количество комнат 252 м² Количество этажей 2
€ 200,000
Продается эллегантный ORTA коттедж европейского уровня в элитном коттеджном поселке. Общая …
Вилла 3 спальнив Ортабатуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Ортабатуми, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 152 м² Количество этажей 2
€ 245,800
Проект Batumi Belvedere Villas задуман как нечто абсолютно новое. В его основу была заложена…
Вилла 3 спальнив Капрешуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Капрешуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 139,560
Esteco - строительство домов в Грузии!  Мы представляем Вам эксклюзивный проект котт…
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Параметры недвижимости в Хелвачаурский муниципалитет, Грузия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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