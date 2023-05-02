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Коттеджи в Хелвачаурский муниципалитет, Грузия

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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Земо Квариати, Грузия
Коттедж 3 спальни
Земо Квариати, Грузия
4 Количество комнат 5 ванных комнат 203 м² Количество этажей 3
€ 223,000
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panora…
Коттедж 3 спальни в Земо Квариати, Грузия
Коттедж 3 спальни
Земо Квариати, Грузия
4 Количество комнат 5 ванных комнат 179 м² Количество этажей 3
€ 186,000
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panora…
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Параметры недвижимости в Хелвачаурский муниципалитет, Грузия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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