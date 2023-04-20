Купить недвижимость в Кедский муниципалитет, Грузия

Студия 1 спальня Батуми, Грузия 1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 17/26 Этаж

€ 42,915

Продается студия в комплексе AISI, на новом бульваре в Батуми, в 150 метрах от моря. Апар…