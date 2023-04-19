Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Абхазия
  4. Казбегский муниципалитет

Купить недвижимость с видом на горы в Казбегский муниципалитет, Грузия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 26 м² 5/15 Этаж
€ 34,615
Комплекс возводит известный в Грузии застройщик – Gumbati Group.    &l…
Квартира 1 спальняв Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 3/16 Этаж
€ 51,936
Описание: 2-комнатная квартира на продажу в Сабуртало, в Нуцуби…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 4/14 Этаж
€ 63,781
Продается готовая квартира в спокойном районе Батуми по адресу ул. Элиава 32Г. О квартире :…
Квартира 1 спальняв Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 3/5 Этаж
€ 68,336
2 - 60 кв.м. квартира на продажу в Ваке, на проспекте Чавчавадзе, на третьем этаже, нуждаетс…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 14/18 Этаж
€ 82,004
Здравствуйте. Предлагаем Вашему вниманию шикарную 3-х комнатную квартиру по ул. Инасаридзе 1…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 11/20 Этаж
€ 73,193
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
Realting.com
Перейти
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 15/35 Этаж
€ 82,004
BLUE SKY TOWER - это новый 38-этажный жилой и гостиничный комплекс, состоящий из двух блоков…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 5/27 Этаж
€ 69,933
Жилой комплекс Horizons Residence – современные дома-башни с квартирами разнообразной …
Квартира 1 спальняв Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 1/4 Этаж
€ 31,890
Description: 2-room apartment for sale on Ioseliani Street, in …
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 12/36 Этаж
€ 47,676
BLUE SKY TOWER - это новый 36-этажный жилой и гостиничный комплекс, состоящий из Д…
Квартира 3 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м² 26/43 Этаж
€ 464,688
Продается квартира с тремя спальнями в комплексе Porta Tower, на 26 этаже. Из квартиры от…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 13/19 Этаж
€ 54,937
La Batumi Familia – многоэтажное здание в современном стиле с эргономичными квартирами…

Параметры недвижимости в Казбегский муниципалитет, Грузия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти