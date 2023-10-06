Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Грузия
  4. Кахетия

Жильё с видом на горы в Кахетия, Грузия

1 объект найдено
Дом с парковкой, с балконом, с кондиционером в Тхилистскаро, Грузия
Дом с парковкой, с балконом, с кондиционером
Тхилистскаро, Грузия
В Кварельском районе продается действующий Шато Бруале, построенный на земельном участке пло…
€1,90 млн
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Кахетия, Грузия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти