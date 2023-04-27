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14 объектов найдено
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Дом 4 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 570,000
Эксклюзивная недвижимость с видом на море в Махинджаури. Всего в 10 минутах от Батуми, площа…
Дом 7 спален
Батуми, Грузия
9 Количество комнат
360 м²
Количество этажей 3
€ 370,000
Продается частный дом в Батуми, в 1,5 км от побережья Чёрного моря. Место заселено частными …
Дом 4 спальни
Батуми, Грузия
6 Количество комнат
204 м²
Количество этажей 3
€ 340,000
Продается дача рядом с Батуми, с мебелью и техникой. Дом полностью укомплектован для комфорт…
Дом 5 спален
Ахалцкаро, Грузия
8 Количество комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
Продается частная вилла с большим земельным участком в нескольких км. от центра Тбилиси. Во…
Дом 4 спальни
Малтаква, Грузия
8 Количество комнат
200 м²
Количество этажей 2
€ 1,000,000
Продается частный 2-этажный дом с мансардой на берегу черного моря, в 60 км. от Батуми и в 1…
Дом 4 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
6 Количество комнат
370 м²
Количество этажей 3
€ 970,000
Новый дом в стиле модерн. Построен в 2019 году, в этом году реновация завершена полностью. О…
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Дом 5 спален
Деревня Дигоми, Грузия
8 Количество комнат
850 м²
Количество этажей 2
€ 685,000
Продается вилла в тихом, спокойном и красивом месте в Тбилиси. Этаж I: большая гостевая ком…
Дом 3 спальни
Тбилиси, Грузия
10 Количество комнат
355 м²
Количество этажей 3
€ 255,000
Дом недавно построен и отремонтирован. На первом этаже жилая комната, гараж, подвал, кабине…
Дом 7 спален
Тбилиси, Грузия
12 Количество комнат
640 м²
1/4 Этаж
€ 1,400,000
Продается частный дом в центральном районе Тбилиси, в 2 минутах от Круглого сада. Дом имее…
Дом 14 спален
Тбилиси, Грузия
34 Количество комнат
2 250 м²
Количество этажей 5
€ 2,700,000
Дом расположен в центральном районе Тбилиси, на небольшом холме. Это уникальное строение из …
Дом
Тхилистскаро, Грузия
€ 1,900,000
В Кварельском районе продается действующий Шато Бруале, построенный на земельном участке пло…
Дом 5 спален
Тбилиси, Грузия
8 Количество комнат
400 м²
€ 450,000
Продается 3-этажный частный дом в самом престижном районе г. Тбилиси в Ваке, на улице Жвания…
Дом 3 спальни
Адлиа, Грузия
6 Количество комнат
183 м²
€ 180,000
Продается частный дом в Батуми На охраняемой территории, 200 м. от моря. Уединённая, тихое м…
Дом 5 спален
Тбилиси, Грузия
7 Количество комнат
400 м²
€ 900,000
Продатся прекрасный и просторный частный дом в самом центре Тбилиси, на горе, с видом на вес…
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