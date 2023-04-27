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Дома с видом на море в Грузии

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37 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Гонио, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Гонио, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 3
€ 320,803
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
Коттедж 3 спальни в Земо Квариати, Грузия
Коттедж 3 спальни
Земо Квариати, Грузия
4 Количество комнат 5 ванных комнат 203 м² Количество этажей 3
€ 223,000
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panora…
Коттедж 3 спальни в Земо Квариати, Грузия
Коттедж 3 спальни
Земо Квариати, Грузия
4 Количество комнат 5 ванных комнат 179 м² Количество этажей 3
€ 186,000
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panora…
Коттедж 1 спальня в Сарпи, Грузия
Коттедж 1 спальня
Сарпи, Грузия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 55 м² Количество этажей 3
€ 96,000
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panora…
Таунхаус 3 спальни в Гонио, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Гонио, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 151 м² Количество этажей 4
€ 362,359
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
Вилла 2 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 239,921
Загородная недвижимость комфорт-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
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Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 146 м² Количество этажей 2
€ 316,877
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Вилла 2 спальни в Чакви, Грузия
Вилла 2 спальни
Чакви, Грузия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 312,350
Новый проект от Next Group — Villa Park — предлагает новые частные виллы на побережье Черног…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 215 м² Количество этажей 2
€ 185,599
Премиальный жилой комплекс Polo Villas Greenfield от ведущего международного застройщика мал…
Коттедж 3 спальни в Батуми, Грузия
Коттедж 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² Количество этажей 3
€ 291,639
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс эли…
Дом 5 спален в Чакви, Грузия
Дом 5 спален
Чакви, Грузия
6 Количество комнат 640 м² Количество этажей 3
€ 470,000
Продается трехэтажный частный дом на берегу Черного моря в Чакви. Единственное и эксклюзивно…
Дом 4 спальни в Батуми, Грузия
Дом 4 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 570,000
Эксклюзивная недвижимость с видом на море в Махинджаури. Всего в 10 минутах от Батуми, площа…
Вилла 2 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 170 м² Количество этажей 2
€ 349,000
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный вариант роскошного жилья с панорамным видом на мор…
Вилла 2 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 316,877
Загородная недвижимость комфорт-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 239,921
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Коттедж 2 спальни в Батуми, Грузия
Коттедж 2 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м² Количество этажей 2
€ 132,799
Роскошный дом-таунхаус в городе Батуми с ремонтом "под ключ" всего в 300 метрах от…
Коттедж 4 спальни в Батуми, Грузия
Коттедж 4 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 208 м² Количество этажей 3
€ 150,290
Green Side - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восх…
Дом 4 спальни в Батуми, Грузия
Дом 4 спальни
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 204 м² Количество этажей 3
€ 340,000
Продается дача рядом с Батуми, с мебелью и техникой. Дом полностью укомплектован для комфорт…
Коттедж 3 спальни в Батуми, Грузия
Коттедж 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 151 м² Количество этажей 3
€ 219,700
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс эли…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 144 м² Количество этажей 2
€ 130,372
Продам Таунхаус в лучшем загородном поселке Батуми Sunny Village проект таунхаусов р…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 135 м² Количество этажей 2
€ 143,953
Комплекс Paradise находится в 120 метрах над уровнем моря, в экологически чистом райрне Бату…
Дом 4 спальни в Малтаква, Грузия
Дом 4 спальни
Малтаква, Грузия
8 Количество комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 1,000,000
Продается частный 2-этажный дом с мансардой на берегу черного моря, в 60 км. от Батуми и в 1…
Таунхаус 4 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 спальни
Батуми, Грузия
151 м² Количество этажей 3
€ 218,759
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс эли…
Таунхаус 4 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 спальни
Батуми, Грузия
210 м²
€ 135,300
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне…
Коттедж 2 спальни в Батуми, Грузия
Коттедж 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 151 м² Количество этажей 2
€ 154,817
Royal Residence Botanico — новый проект от компании Batumi Investment. Цены указаны в…
Вилла в Батуми, Грузия
Вилла
Батуми, Грузия
314 м² Количество этажей 3
€ 226,341
Вилла с панорамным видом на море и город Батуми.  Жилая площадь дома 274м2. Полузакр…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 143,953
Комплекс Paradise находится в 120 метрах над уровнем моря, в экологически чистом райрне Бату…
Таунхаус 4 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 спальни
Батуми, Грузия
151 м² Количество этажей 3
€ 218,759
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс эли…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 318 м² Количество этажей 3
€ 226,341
Виллы расположены в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным видом на Черном…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 204 м² Количество этажей 2
€ 226,341
Виллы расположены в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным видом на Черном…

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