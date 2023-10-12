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Виллы в Гурия, Грузия

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1 объект найдено
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией в Гурия, Грузия
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Гурия, Грузия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Продаётся небольшой апарт-отель в курортном городке Уреки, там где магнитные пески. 4 коттед…
€175,000
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Параметры недвижимости в Гурия, Грузия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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