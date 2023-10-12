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Жильё в Гурия, Грузия

дома
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3 объекта найдено
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией в Гурия, Грузия
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Гурия, Грузия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Продаётся небольшой апарт-отель в курортном городке Уреки, там где магнитные пески. 4 коттед…
€175,000
Дом 5 спален в Шекветили, Грузия
Дом 5 спален
Шекветили, Грузия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается дом или готовый бизнес в Шекветели. 100 метров от моря Дом расположен в окружении …
€117,665
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Малтаква, Грузия
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Малтаква, Грузия
Комнаты 8
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается частный 2-этажный дом с мансардой на берегу черного моря, в 60 км. от Батуми и в 1…
€1,000,000
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Параметры недвижимости в Гурия, Грузия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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