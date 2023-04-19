Купить недвижимость с бассейном в Гудаури, Грузия

Квартира 2 спальни Тбилиси, Грузия 3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 10/10 Этаж

€ 46,469

3 - 63 кв.м. квартира на продажу в Сабуртало, на улице Нукубидзе, недалеко от метро Делиси, …