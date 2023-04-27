Квартира 2 спальни Батуми, Грузия 3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 23 Этаж

€ 74,845

GWG Batumi - жилой комплекс премиум-класса, расположенный в Батуми, в 500 метрах от моря, в …