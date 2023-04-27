Коттедж 2 спальни Батуми, Грузия 4 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м² Количество этажей 2

€ 132,799

Роскошный дом-таунхаус в городе Батуми с ремонтом "под ключ" всего в 300 метрах от…