Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Коттеджи

Коттеджи с видом на море в Грузии

Тбилиси
2
Чакви
1
Коттедж В архив
Очистить
8 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Земо Квариати, Грузия
Коттедж 3 спальни
Земо Квариати, Грузия
4 Количество комнат 5 ванных комнат 203 м² Количество этажей 3
€ 223,000
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panora…
Коттедж 3 спальни в Земо Квариати, Грузия
Коттедж 3 спальни
Земо Квариати, Грузия
4 Количество комнат 5 ванных комнат 179 м² Количество этажей 3
€ 186,000
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panora…
Коттедж 1 спальня в Сарпи, Грузия
Коттедж 1 спальня
Сарпи, Грузия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 55 м² Количество этажей 3
€ 96,000
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panora…
Коттедж 3 спальни в Батуми, Грузия
Коттедж 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² Количество этажей 3
€ 291,639
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс эли…
Коттедж 2 спальни в Батуми, Грузия
Коттедж 2 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м² Количество этажей 2
€ 132,799
Роскошный дом-таунхаус в городе Батуми с ремонтом "под ключ" всего в 300 метрах от…
Коттедж 4 спальни в Батуми, Грузия
Коттедж 4 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 208 м² Количество этажей 3
€ 150,290
Green Side - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восх…
Realting.com
Перейти
Коттедж 3 спальни в Батуми, Грузия
Коттедж 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 151 м² Количество этажей 3
€ 219,700
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс эли…
Коттедж 2 спальни в Батуми, Грузия
Коттедж 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 151 м² Количество этажей 2
€ 154,817
Royal Residence Botanico — новый проект от компании Batumi Investment. Цены указаны в…

Параметры недвижимости в Грузии

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти