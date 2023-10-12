Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Грузия
  4. Кондоминиумы

Кондо с видом на море в Грузии

Кондо В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с видом на море в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Dreamland – это первый жилой и оздоровительный комплекс премиум-класса в Грузии. Это небо…
€64,124
Студия 1 спальня с видом на горы в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 15/15
Готовый бизнес! Один из лучших вариантов по цене-качеству. Хотите купить квартиру с ремон…
€57,335
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 10/21
Добро пожаловать в наш уютный жилой комплекс, специально созданный для тех, кто ценит тихую …
€34,325
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/17
Апартамент в комплексе Therme & Spa апартамент под ключ ( с ремонтом и меблировкой) пл…
€91,660
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением
Тбилиси, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 16/18
Описание: 3 - комнатная квартира на продажу в Сабуртало, улица …
€82,984
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Дата начала строительства - май 2022 Дата окончания строительства - декабрь 2024 Кварт…
€47,858
Realting.com
Перейти
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 19/22
Продается апартамент с 1 спальней в комплексе Archi Isani в районе Исани, Тбилиси.  Апарт…
€96,187
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
ONE - это новый выдающийся жилой проект от X2 Group, расположенный в отличном месте Батуми, …
€131,436
Студия с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Студия с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 15/29
Представляем вам великолепный жилой комплекс, который превзойдет все ваши ожидания и станет …
€59,598
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Тбилиси, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 9/10
3 - 80 кв.м. квартира на продажу в Багеби, на шоссе Цкнети, в новом здании, на 9 этаже, новы…
€113,161
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
STEPS - мультифункциональный жилой комплекс премиум-класса, проект мирового уровня с совреме…
€47,197

Параметры недвижимости в Грузии

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти