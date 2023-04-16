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Купить вилла с видом на море в Чакви, Грузия

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1 объект найдено
Вилла 2 спальнив Чакви, Грузия
Вилла 2 спальни
Чакви, Грузия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 310,741
Новый проект от Next Group — Villa Park — предлагает новые частные виллы на побережье Черног…
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