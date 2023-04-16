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Купить вилла в Чакви, Грузия

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4 объекта найдено
Вилла 2 спальнив Чакви, Грузия
Вилла 2 спальни
Чакви, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² Количество этажей 2
€ 252,195
Продается вилла премиум класса в элитном комплексе Spring Village расположенный в Чакви, в ж…
Вилла 2 спальнив Чакви, Грузия
Вилла 2 спальни
Чакви, Грузия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 310,741
Срочная продажа виллы по цене ниже чем у застройщика! Продается вилла премиум класса распол…
Вилла 2 спальнив Чакви, Грузия
Вилла 2 спальни
Чакви, Грузия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 310,741
Новый проект от Next Group — Villa Park — предлагает новые частные виллы на побережье Черног…
Вилла 4 спальнив Чакви, Грузия
Вилла 4 спальни
Чакви, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 238 м² Количество этажей 3
€ 166,629
Royal Residence Botanico - элитный комплекс из таунхаусов и квартир у моря. Располагается…
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