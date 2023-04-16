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Купить таунхаус с видом на море в Чакви, Грузия

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальнив Чакви, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Чакви, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 147 м² Количество этажей 3
€ 121,594
Spring Village Batumi - недвижимость комфорт-класса в респектабельном курортном поселке ново…
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