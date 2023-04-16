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Купить квартира-студия с видом на горы в Чакви, Грузия

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1 объект найдено
Студия 1 комнатав Чакви, Грузия
Студия 1 комната
Чакви, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 12/19 Этаж
€ 70,011
DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по своим масштабам проект в Грузии! Н…
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