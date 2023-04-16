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Купить квартира-студия в Чакви, Грузия

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4 объекта найдено
Студия 1 комнатав Чакви, Грузия
Студия 1 комната
Чакви, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 12/19 Этаж
€ 70,011
DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по своим масштабам проект в Грузии! Н…
Студия 1 спальняв Чакви, Грузия
Студия 1 спальня
Чакви, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 13/14 Этаж
€ 50,211
Tropical Garden - это жилой комплекс, расположенный на берегу Черного моря всего в нескольки…
Студия 1 спальняв Чакви, Грузия
Студия 1 спальня
Чакви, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 5 Этаж
€ 90,400
Живите на берегу моря близь Батумского ботанического сада! Возвышаясь на 60 метров над …
Студия 1 спальняв Чакви, Грузия
Студия 1 спальня
Чакви, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 10/17 Этаж
€ 77,460
О жилом комплексе Многофункциональный жилой комплекс Mziuri Gardens – комфорт и сти…
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