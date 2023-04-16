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Купить недвижимость с видом на горы в Чакви, Грузия

15 объектов найдено
Вилла 2 спальнив Чакви, Грузия
Вилла 2 спальни
Чакви, Грузия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 310,741
Новый проект от Next Group — Villa Park — предлагает новые частные виллы на побережье Черног…
Дом 5 спаленв Чакви, Грузия
Дом 5 спален
Чакви, Грузия
6 Количество комнат 640 м² Количество этажей 3
€ 470,000
Продается трехэтажный частный дом на берегу Черного моря в Чакви. Единственное и эксклюзивно…
Коттедж 4 спальнив Чакви, Грузия
Коттедж 4 спальни
Чакви, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 238 м² Количество этажей 3
€ 171,133
💰 Предложения для инвесторов! Новый проект! Начальные цены 🤝 Royal Residence Botanico - это…
Дом 3 спальнив Чакви, Грузия
Дом 3 спальни
Чакви, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 151 м² Количество этажей 2
€ 154,019
Royal Residence Botanico - элитный комплекс из таунхаусов и квартир у моря. Располагается…
Квартира 1 спальняв Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 15/19 Этаж
€ 137,340
DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по своим масштабам проект в Грузии! Н…
Студия 1 комнатав Чакви, Грузия
Студия 1 комната
Чакви, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 12/19 Этаж
€ 70,011
DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по своим масштабам проект в Грузии! Н…
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Квартира 2 спальнив Чакви, Грузия
Квартира 2 спальни
Чакви, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м² 9/18 Этаж
€ 233,925
DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по своим масштабам проект в Грузии! Н…
Квартира 2 спальнив Чакви, Грузия
Квартира 2 спальни
Чакви, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м² 9/18 Этаж
€ 233,925
DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по своим масштабам проект в Грузии! Н…
Квартира 1 спальняв Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 14/19 Этаж
€ 128,677
Квартира 1 спальняв Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 16/18 Этаж
€ 137,129
DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по своим масштабам проект в Грузии! Н…
Квартира 1 спальняв Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 7/18 Этаж
€ 116,661
Квартира находится в блоке 13 DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по свои…
Квартира 1 спальняв Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 17/19 Этаж
€ 138,725
Квартира находится в блоке 14 DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по свои…
Квартира 1 спальняв Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 11/18 Этаж
€ 140,686
DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по своим масштабам проект в Грузии! Н…
Квартира 1 спальняв Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 3/5 Этаж
€ 55,663
💰 Предложения для инвесторов! Новый проект! Начальные цены со 100% прибыли 🤝 Royal Reside…
Таунхаус 3 спальнив Чакви, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Чакви, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 147 м² Количество этажей 3
€ 121,594
Spring Village Batumi - недвижимость комфорт-класса в респектабельном курортном поселке ново…
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